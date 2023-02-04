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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Что произошло за день: суббота, 4 февраля

Освобождение 63 российских военных из плена, утверждение Советом ЕС потолка цен на российские нефтепродукты, восемь возможных соперников Трампа на праймериз

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Совет ЕС утвердил потолок цен на нефтепродукты из России. Он составит $100 за баррель на бензин и дизтопливо и $45 - на продукцию с низкой добавленной стоимостью. Решение вступает в силу с 5 февраля.

- Минобороны РФ сообщило об освобождении из украинского плена 63 военных. По данным министерства, некоторые из вернувшихся относятся к так называемой чувствительной категории, их освободили благодаря посредничеству руководства ОАЭ.

- В Белгородской области ввели бессрочный "желтый" уровень террористической опасности.

- За сутки в РФ выявили 9 681 новый случай COVID-19. Четвертый день подряд отмечается максимальное число новых пациентов за сутки с октября.

- Издание The Hill назвало восьмерых возможных соперников Дональда Трампа на праймериз. В их числе - бывший постпред США в ООН Никки Хейли, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший вице-президент США Майк Пенс и бывший госсекретарь Майк Помпео.

- В Москве после похолодания в начале недели прогнозируют дневную температуру около нуля к четвергу.

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