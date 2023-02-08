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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Сунак обсудил с Зеленским потребности Украины в ракетах большой дальности

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал потребность Украины в ракетах большой дальности приоритетной темой его переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Sky News.

Президент Украины 8 февраля посетил Лондон. Он выступил перед депутатами парламента, провел встречу с Сунаком и был принят королем Карлом III.

На пресс-конференции с Зеленским Сунак заверил, что Лондон не исключает любых вариантов военной помощи Украине. Премьер уточнил, что "истребители, конечно, тоже являются предметом разговора". Он отметил, что обучение украинских летчиков управлению британскими истребителями может стать первым шагом на пути к поставкам таких самолетов Украине.

Сунак добавил, что поставляемые Киеву британские танки Challenger 2 должны прибыть на Украину к марту.

"10 тысяч украинских солдат прошли через тренировочные лагеря за последние шесть месяцев, и каждую неделю прибывают еще. Несколько дней назад прибыли десятки человек обучаться управлению танками Challenger 2", - сказал Сунак.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что в Лондоне рассматривают вариант с поставками британских истребителей Украине.

Великобритания Украина Challenger 2 Риши Сунак Владимир Зеленский
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