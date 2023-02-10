Агенты ФБР прибыли в дом Майка Пенса для поиска секретных документов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники ФБР в пятницу прибыли для обыска дома бывшего вице-президента США Майка Пенса с целью установить, не хранятся ли там документы под грифом "секретно". Об этом сообщает Politico со ссылкой на офицера полиции, находящегося на месте событий.

Представитель Пенса пока не прокомментировал происходящее. Сам бывший вице-президент ранее дал разрешение на обыск в доме в штате Индиана.

В США разгорелся скандал с условиями хранения секретных документов. Проверки начались после того, как конфиденциальные материалы были обнаружены в частном офисе президента США Джо Байдена в Вашингтоне и его личном гараже и резиденции. Они относятся ко времени его пребывания на посту вице-президента. Позднее секретные документы времен пребывания на посту вице-президента были обнаружены и в доме Пенса.

В ненадлежащем хранении засекреченных документов до этого обвиняли бывшего президента США Дональда Трампа. В прошлом году следователи провели обыск и нашли партию секретных документов в его резиденции в штате Флорида.

В пятницу ABC News сообщил со ссылкой на осведомленные источники, что Пенс вызван в суд для дачи показаний в рамках расследования в отношении Трампа. Однако неизвестно, какую именно информацию запрашивает спецпрокурор Джек Смит, ведущий расследование. Однако уточняется, что Пенс был вызван для дачи показаний после нескольких месяцев переговоров между федеральными прокурорами и юридической командой бывшего вице-президента.

В указе о назначении спецпрокурора говорилось, что Смит "уполномочен проводить текущее расследование того, нарушило ли какое-либо физическое или юридическое лицо закон в связи с попытками воспрепятствовать законной передаче власти после президентских выборов 2020 года или подсчета результатов голосования коллегии выборщиков, состоявшегося 6 января 2021 года".