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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Что случилось этой ночью: среда, 15 февраля

Возможность санкций ЕС против Альфа-банка и банка "Тинькофф" и заявление Минобороны РФ о прорыве украинской обороны в ЛНР

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Bloomberg узнал о планах ЕС наложить санкции на Альфа-банк, Росбанк, "Тинькофф" и ФНБ. По данным агентства, Евросоюз также планирует обязать банки сообщать информацию об активах Банка России и других подсанкционных активах, связанных с российскими компаниями и физлицами.

- Минобороны РФ заявило о прорыве обороны украинских войск в ЛНР. По утверждению Минобороны РФ, "в ходе наступления военнослужащих ЦВО украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей", "не успев забрать военное имущество".

- В США россиянина Владислава Клюшина признали виновным в хакерской деятельности. Россиянина признали виновным по всем пунктам обвинения, в том числе - в мошенничестве с использованием электронных средств и с ценными бумагами.

- В ООН заявили, что не обладают мандатом для расследования инцидентов на "Северных потоках". В Госдуме РФ собирались обратиться к ООН с предложением о безотлагательном проведении международного расследования инцидента на российских газопроводах в Балтийском море.

- Шеф Пентагона призвал к наращиванию поставок Украине средств ПВО. Ллойд Остин в рамках встречи контактной группы по обороне Украины в Брюсселе заявил, что пока поставленных Украине систем ПВО недостаточно, и США будут настаивать на их наращивании.

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