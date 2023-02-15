Шеф Пентагона призвал к наращиванию поставок Украине средств ПВО

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин в рамках встречи контактной группы по обороне Украины в Брюсселе заявил, что в настоящее время насущной задачей Запада является обеспечение Киева средствами противовоздушной обороны.

"Мы знаем, что у России на вооружении имеется значительное количество самолетов и большой потенциал, - сказал он журналистам. - Вот почему мы подчеркнули, что нам нужно сделать все, что в наших силах, чтобы обеспечить Украине как можно больший потенциал противовоздушной обороны".

Остин добавил, что пока поставленных Украине систем ПВО недостаточно, и США будут настаивать на их наращивании.

Во вторник Италия и Франция обязались предоставить на Украину зенитные системы SAMP-T. США в дополнение к ЗРК Patriot уже пообещали усовершенствованные ракетные системы класса "земля-воздух" NASAMS, напоминают СМИ.