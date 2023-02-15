Bloomberg узнал о планах ЕС наложить санкции на Альфа-банк, Росбанк, "Тинькофф" и ФНБ

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Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз разрабатывает новый десятый пакет санкций, который может быть принят на следующей неделе, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, ЕС планирует ввести санкции в отношении десятков физических и юридических лиц РФ, включая политиков и военнослужащих.

В частности, в санкционный список могут попасть Альфа-банк, Росбанк, АО "Тинькофф Банк" и Фонд национального благосостояния Российской Федерации (ФНБ).

Кроме того, Евросоюз планирует обязать банки сообщать информацию об активах Центрального банка России, а также других находящихся под санкциями активов, связанных с российскими компаниями и физлицами. За отказ предоставить требуемую информацию предлагается налагать штрафы в размере до 50 тыс. евро для физических лиц и 10% от годового оборота для юридических лиц.

Как отмечает агентство, новый пакет мер введет обширные торговые ограничения на товары, используемые российскими военными, включая технологии, компоненты, тяжелые транспортные средства, электронику.

ЕС также предлагает ввести запрет на транзит товаров через Россию и ограничения на импорт в Евросоюз российской резины и асфальта.

Согласно документам, ЕС, помимо прочего, хочет ограничить занятие российскими гражданами должностей в руководящих органах операторов критически важных инфраструктурных предприятий и организаций Европы.

Предлагаемые меры будут обсуждены государствами-членами ЕС на этой неделе и могут измениться до утверждения пакета, добавляет агентство.