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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

В США россиянина Клюшина признали виновным в хакерской деятельности

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Суд в США во вторник признал российского бизнесмена Владислава Клюшина виновным в участии в крупных финансовых махинациях с использованием украденной с американских компьютерных сетей информации, сообщает Associated Press.

Судебное разбирательство длилось в федеральном суде в Бостоне две недели.

Клюшина признали виновным по всем пунктам обвинения, в том числе - в мошенничестве с использованием электронных средств и с ценными бумагами.

Сторона обвинения утверждала, что хакеры украли имена пользователей и пароли сотрудников двух базирующихся в США компаний через которые подаются документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Затем они взломали компьютеры и получили информацию сотен компаний, в том числе Microsoft и Tesla. По данным прокуратуры, используя эти данные, они смогли провернуть схемы и получить около $90 млн.

Адвокат Клюшина во вступительном слове заявил, что его подзащитный не был участником этих схем.

В марте прошлого года Клюшин был арестован в Швейцарии по запросу США. В декабре власти Швейцарии экстрадировали его в США.

США Россия Клюшин
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