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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Минобороны РФ заявило о прорыве обороны украинских войск в ЛНР

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российские войска прорвали эшелонированную оборону украинских войск на территории Луганской народной республики (ЛНР), сообщило Минобороны РФ.

"Мотострелки ЦВО (Центрального военного округа - ИФ) прорвали эшелонированную оборону противника в лесистой местности в ЛНР", - говорится в сообщении.

"В ходе наступления военнослужащих ЦВО украинские войска беспорядочно отступили на расстояние до трех километров от занимаемых ранее рубежей. Прорыв российских военнослужащих не удержала даже более укрепленная вторая линия обороны противника", - добавили в российском военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, украинские войска "оставляли свои позиции в спешке, не успев забрать военное имущество".

"Прикрывая свой отход, ВСУ дистанционно заминировали район противопехотными минами "натовского" образца. Несмотря на это, мотострелки успешно закрепились на занятых рубежах и продолжили наступательные действия", - отметили в Минобороны РФ.

13 февраля Минобороны РФ сообщало, что силы ЦВО при поддержке танков ведут активное наступление в зоне специальной военной операции на Украине. В сообщении говорилось, что "российские военнослужащие сломили сопротивление противника и продвинулись вглубь его эшелонированной обороны на несколько километров".

По словам командира одного из батальонов ЦВО, которые были приведены в сообщении, "за четыре дня фронт сдвинулся на 2 км на запад".

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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