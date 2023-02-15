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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Блинкен в феврале посетит Германию, Турцию и Грецию

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен отправляется в европейское турне, с 16 по 22 февраля он посетит Турцию, Грецию и Германию, а также выступит на Мюнхенской конференции по безопасности, говорится в заявлении Госдепартамента.

Его поездка начнется с визита в ФРГ, куда он отправляется 16 февраля, чтобы принять участие в конференции. На полях форума он проведет серию встреч, на которых будет обсуждать поддержку Украины, а также Турции и Сирии после землетрясения, а также темы трансатлантической безопасности.

После этого Блинкен отправится 19 февраля на турецкую авиабазу Инджирлик, и оттуда - в Анкару, где у него запланирована встреча с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и другими официальными лицами.

Греция станет завершающей точкой поездки. В Афинах Блинкен, как ожидается, проведет встречу с премьером Кириакосом Мицотакисом, с министром иностранных дел Никосом Дендиасом и лидером оппозиции Алексисом Ципрасом. Эти переговоры пройдут в рамках греко-американского стратегического диалога. Событие запланировано на 21 февраля.

США Энтони Блинкен
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