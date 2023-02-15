ЦБ разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов участникам СВО и членам их семей

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Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов, выданных участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей, соответствующее информационное письмо размещено на сайте регулятора.

Эта мера направлена на снижение регуляторной нагрузки на кредитные организации и поддержание доступности кредитования военнослужащих, служащих и членов их семей, являющихся участниками СВО и получивших кредитные каникулы в соответствии с законом №377-ФЗ.

Закон о кредитных каникулах для граждан, которые до мобилизации или участия в СВО взяли ипотеку, потребительский кредит или микрозаем, вступил в силу в октябре 2022 года. Воспользоваться отсрочкой платежей смогут и члены их семей по своим ранее взятым кредитам и займам. Кредитные каникулы предоставляются по заявлению на срок службы по контракту или участия в СВО плюс 30 дней, оформить их можно до конца 2023 года.

В письме ЦБ разрешил банкам до 31 января 2024 года не ухудшать оценку кредитов в течение срока действия каникул. Такое право банки также получат в случае реструктуризации кредитов в рамках собственных программ.

Ссуды, по которым принято соответствующее решение, могут группироваться в отдельные субпортфели в соответствии с признаками однородности и длительности просроченных платежей.

При этом ЦБ рекомендовал банкам направлять ему информацию о таких решениях и их обосновании, в частности включать документальное подтверждение возникновения у военнослужащих обстоятельств предоставления каникул.