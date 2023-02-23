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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Что случилось этой ночью: четверг, 23 февраля

Удары Израиля по сектору Газа, сильное землетрясение в Таджикистане и обвинение Минобороны РФ в адрес Украины в подготовке провокации в Приднестровье

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число жертв разрушительного землетрясения в Турции превысило 43,5 тыс. По последним данным, в результате землетрясений в Кахраманмараше погибли 43 556 человек.

- Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по объектам в секторе Газа. Перед этим в ночь на четверг из сектора Газа по Израилю были запущены шесть ракет, пять из них были перехвачены средствами ПВО, одна упала в безлюдной местности.

- Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане вблизи границы с Китаем. Китайские СМИ сообщают, что землетрясение сильно ощущалось в ряде населенных пунктов Синьцзяна. Данных о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.

- Джо Байден выразил уверенность, что сможет найти решение проблемы с ДСНВ. Президент США охарактеризовал приостановку участия РФ в договоре как "большую ошибку" и "не очень ответственный шаг".

- Минобороны РФ обвинило Украину в подготовке вооруженной провокации в Приднестровье. Согласно его заявлению, "планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья", для которого "украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации".

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