Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане вблизи границы с Китаем, сообщил китайский сейсмологический центр.

Толчок был зафиксирован в 8:37 по пекинскому времени (3:37 мск), его эпицентр залегал на глубине 10 км примерно в 82 км от границы с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР.

Китайские СМИ сообщают, что землетрясение сильно ощущалось в ряде населенных пунктов Синьцзяна. В пределах 300 км от эпицентра находятся 10 крупных и средних городов, ближайший - Хорог, он расположен примерно в 160 км от эпицентра.

Данных о возможных жертвах и разрушениях пока не поступало.

Узбекский центр сейсмопрогностического мониторинга сообщил о трех подземных толчках в Таджикистане магнитудой до 5,8.

По данным центра, первый подземный толчок произошел в 5:37 по душанбинскому времени (3:37 мск). Его магнитуда составила 5,8, эпицентр располагался на глубине 147 км, расстояние до Ташкента - 435 км в юго-восточном направлении.

Второе землетрясение магнитудой 4,7 произошло через 18 минут. Эпицентр этого сейсмособытия находился в 458 км к юго-востоку от Ташкента на глубине 136 км.

Третий подземный толчок магнитудой 4,2 зафиксирован в 6:06 по местному времени (4:06 мск). Он произошел на глубине 15 км в 452 км на юго-восток от узбекской столицы

В Ферганской, Андижанской, Наманганской областях Узбекистана магнитуда подземных толчков равнялась - 4, в Ташкенте 3-4, в Самарканде - 3. Сведений о разрушениях нет.