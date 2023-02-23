Число жертв разрушительного землетрясения в Турции превысило 43,5 тыс.

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В результате землетрясения, произошедшего более двух недель назад, в Турции погибли более 43,5 тыс. человек, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

"В результате землетрясений в Кахраманмараше погибли 43 556 человек", - приводит его слова агентство Anadolu.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, оно привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии.