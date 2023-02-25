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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Алиев и Эрдоган обсудили нормализацию отношений Армении и Азербайджана

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в субботу в Стамбуле, обсудили развитие двусторонних отношений, армяно-азербайджанские отношения.

"Президенты в ходе беседы обсудили перспективы дальнейшего углубления сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в политической, экономической, торговой, энергетической, военной и военно-технической сферах. Кроме этого, Алиев и Эрдоган обменялись мнениями о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и мирной повестке дня", - отмечается в сообщении на сайте президента Азербайджана.

На встрече Алиев выразил соболезнования семьям, близким погибших в результате землетрясения в Турции, Эрдогану и турецкому народу, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан с первого дня этой трагедии поддерживает Турцию. "Глава государства довел до внимания, что Азербайджан и впредь продолжит гуманитарную помощь с целью ликвидации последствий землетрясения. Алиев выразил уверенность в том, что Турция в скором времени устранит последствия этого землетрясения", - подчеркивается в сообщении.

Эрдоган, в свою очередь, выразил признательность главе Азербайджана за визит в Турцию, поддержку и солидарность, продемонстрированные Азербайджаном с первого дня, а также подчеркнул, что "Турция и Азербайджан всегда находятся рядом друг с другом".

Алиев поздравил Эрдогана с наступающим днем рождения.

Азербайджан Турция Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган Армения
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