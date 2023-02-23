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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Госдеп США анонсировал переговоры Баку и Еревана в Брюсселе

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Представитель госдепа США Нед Прайс анонсировал в ближайшие дни переговоры в Брюсселе представителей Азербайджана и Армении по нормализации отношений.

Он заявил на брифинге, что в Вашингтоне надеются увидеть дальнейший прогресс, "когда стороны соберутся вместе в Брюсселе в ближайшие дни на переговорах, организованных председателем Евросовета Шарлем Мишелем".

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Прайс, отвечая на вопрос журналиста о том, не слишком ли оптимистичны в последнее время заявления США по отношениям Баку с Ереваном, вновь заявил, что за последние месяцы стороны достигли прогресса на пути к мирному соглашению, о чем 18 февраля в Мюнхене заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Представитель госдепартамента добавил, что "мы не пытаемся быть чрезмерно оптимистичными, но продолжаем поддерживать всеми возможными способами процесс диалога, дипломатии, направленный на достижение всеобъемлющего решения проблемы".

Азербайджан Армения США Нед Прайс
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