Путин и Пашинян обсудили карабахскую проблему

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе обсудили в ходе телефонного разговора в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Собеседники обсудили гуманитарный, экологический и энергетический кризис в Нагорном Карабахе, создавшийся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Премьер-министр Армении заявил о важности осуществления Россией необходимых шагов для его преодоления", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Обсуждены вопросы, связанные с выполнением трехсторонних договоренностей, достигнутых лидерами Армении, России и Азербайджана 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 31 октября 2022 года. Состоялся обмен мнениями относительно процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном", - отметили в правительстве.