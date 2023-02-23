Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Путин и Пашинян обсудили карабахскую проблему

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе обсудили в ходе телефонного разговора в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин, сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Собеседники обсудили гуманитарный, экологический и энергетический кризис в Нагорном Карабахе, создавшийся в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора. Премьер-министр Армении заявил о важности осуществления Россией необходимых шагов для его преодоления", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Обсуждены вопросы, связанные с выполнением трехсторонних договоренностей, достигнутых лидерами Армении, России и Азербайджана 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 31 октября 2022 года. Состоялся обмен мнениями относительно процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном", - отметили в правительстве.

Владимир Путин Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 23 февраля

Один человек погиб при обстреле ВСУ белгородского села Борисовка

Моряков из КНР эвакуировали с терпящего бедствие судна в Татарском проливе

Фонд помощи семьям ветеранов СВО будет напрямую подчинен правительству

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Минобороны РФ сообщило о падении Су-25 в Белгородской области

Белгородский губернатор сообщил о падении военного самолета

Пандемия коронавируса

Более 14,7 тыс. человек заболели COVID-19 в РФ за сутки

Более 14,7 тыс. человек заболели COVID-19 в РФ за сутки

Что случилось этой ночью: четверг, 23 февраля

Банк России не разрешил белорусскому брокеру запустить в обращение бумаги "Газпрома"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });