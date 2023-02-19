Алиев отметил наличие нескольких платформ для обсуждения отношений Армении и Азербайджана

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Для обсуждения вопросов нормализации отношений между Баку и Ереваном имеется несколько платформ, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"У нас есть несколько платформ для обсуждения вопросов нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Одной из них является так называемый Брюссельский формат. И вчера (в пятницу - ИФ) во время встречи с президентом Совета Европейского Союза господином Шарлем Мишелем мы еще раз подтвердили нашу приверженность процессу. Сегодня во время трехсторонней встречи, организованной госсекретарем Блинкеном, мы также обсудили Брюссельский процесс как трехсторонний формат. И я думаю, есть общее понимание того, что это только трехсторонний формат, включающий ЕС, Азербайджан и Армению", - сказал Алиев, выступая на пленарном заседании на тему "Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент также заявил, что формата Минской группы ОБСЕ не существует. "Минская группа уже ушла на пенсию и фактически не существует. Может быть, существует только на бумаге. У бывших сопредседателей Минской группы, которая не дала никаких результатов за 28 лет работы, все еще есть некоторые рычаги влияния на ситуацию. Поэтому у нас есть платформа, организуемая Соединенными Штатами, Россией и сейчас уже и Европейским Союзом", - подчеркнул президент Азербайджана.

Ранее Алиев выразил надежду на скорое завершение работы над мирным договором с Арменией.

"Мы сейчас работаем над мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном. Будем надеяться, что сможем завершить эту работу как можно скорее. И я думаю, это может стать хорошим примером того, как страны, у которых были серьезные исторические разногласия, могут собраться вместе и перевернуть страницу вражды", - заявил Алиев в субботу.

До этого сообщалось, что премьер Армении Никол Пашинян на встрече с Алиевым и госсекретарем США Энтони Блинкеном в Мюнхене в субботу подтвердил готовность к подписанию соглашения между Ереваном и Баку, гарантирующего долгосрочный мир.