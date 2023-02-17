Турагенты заметили снижение продаж туров в Турцию на лето на 25%

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Турбизнес заметил сокращение продаж пляжных и экскурсионных туров в Турцию после землетрясения 6 февраля, но отказов от уже забронированных поездок за прошедшие 10 дней зафиксировано немного, сообщили "Интерфаксу" представители отрасли.

"Землетрясение отрицательно повлияло на бронирования, особенно после того, как серьезно выросло количество жертв катаклизма. Туристы притормозили покупку туров на лето, у нас продажи упали примерно на 25%. Что касается уже приобретенных туров, в частности на 23 февраля, то россияне от поездок не отказываются, потому что авиабилеты в Турцию только подорожали", - рассказал вице-президент "Альянса турагентств", гендиректор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Снижение спроса на отдых в Турции заметили и в туркомпании Space Travel, но только на ближайшие недели.

"За последние дни наблюдается снижение бронирований на 15-20% как на экскурсионные туры в Стамбул, так и на отдых в отелях курортной Антальи. Однако глубина бронирований на весну-лето пока сохраняется. Туристы и туроператоры занимают сейчас скорее выжидательную позицию", - сказал представитель компании.

По словам Мкртчяна, экскурсии в юго-восточную Анатолию, где произошли основные подземные толчки, и до стихийного бедствия не были востребованы у российских туристов. В основном туда ездили европейские и японские туристы.

"Мы подсчитали, что за весь прошлый год город Кахраманмараш, где есть туристические достопримечательности, посетили 150 туристов. Хотя всего в Турции отдохнули 5,5 млн граждан России. Это даже не укладывается в какую-то погрешность", - добавил он.

Как отметили в туроператоре "Интурист", продажи туров на Средиземноморское и Эгейское побережье Турции восстановились к 9 февраля, а все ближайшие экскурсионные туры на февральские праздники пройдут в основном в Стамбуле.

"На весну запланированы экскурсионные программы с посещением Стамбула, термального курорта Ялова или Каппадокии, а также "золотого треугольника Турции" - городов Бурса, Конья и Анкара. В связи с тем, что часть памятников Восточной Анатолии (Месопотамии) серьезно пострадала, экскурсионные программы и маршруты в эту часть Турции будут скорректированы", - заключили в пресс-службе.

Разрушительное землетрясение, сопровождавшееся последующими эхо-толчками, произошло на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. По последним данным, число погибших в стране превысило 38 тысяч человек.

Минэкономразвития рекомендовало российским туристам не посещать регионы Турции, пострадавшие от землетрясения, из-за сейсмоопасности. Речь идет о провинциях Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и Газиантеп.