РСТ сообщил о восстановлении спроса на поездки в Турцию

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Бронирования туров в Турцию заметно снизились после произошедшего 6 февраля землетрясения, но после 12 февраля начали восстанавливаться, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные участников рынка.

"Падение спроса сразу после этого трагического события было, и довольно заметным - в сети агентств "Магазин горящих путевок" сообщили о двукратном падении к 12 февраля, но затем начался рост", - заявили в РСТ.

По информации сети, популярность Турции остается высокой: на нее сейчас приходится 18,4% от общих продаж, это второе место после Египта (18,7%). На третьем месте - Россия (18,1%), затем идут Таиланд (16,7%) и ОАЭ (11,9%).

"По данным туроператора "Интурист", среднесуточный объем бронирований туров в Турцию вернулся к обычным показателям уже 9 февраля. В этой компании с 6 по 9 февраля наблюдали рост числа аннуляций заявок на Турцию, их доля в общем объеме проданных туров составила порядка 10%", - сказали в РСТ.

В союзе сообщили, что у агрегатора организованных туров "Слетать.ру" спрос на Турцию к 16 февраля также вернулся к показателям до землетрясения.

"Сейчас среднесуточная доля направления в общей структуре продаж компании составляет 13-15%, выводя его на третье место после России и Египта. Но по объему продаж на лето Турция лидирует - спрос на нее опережает российские направления и будет только расти по мере приближения к высокому сезону", - подчеркивают в РСТ.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Это землетрясение привело к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии. В Турции, по последним данным, погибли более 36 тыс. человек.