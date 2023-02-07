Туроператоры в РФ сообщили о единичных аннуляциях путевок в Турцию

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские туроператоры не заметили значительного числа аннуляций путевок в Турцию после серии мощных подземных толчков в этой стране, спрос на новые бронирования снизился в понедельник, но сейчас восстанавливается, показал проведенный "Интерфаксом" опрос.

"В Анталье все тихо, продажи идут стабильно, но больше на глубину. Мы не наблюдаем как аннуляций туров, так и запросов на досрочное завершение отдыха в Турции", - сообщили в пресс-службе туроператора Anex Tour.

В компании "Интурист" сообщили о единичных аннуляциях уже оплаченных путевок. "О бронированиях будущих поездок пока сложно говорить, слишком мало времени прошло", - добавили в пресс-службе туроператора.

Как пояснил "Интерфаксу" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, реакции со стороны российских туристов нет, прежде всего, потому, что стихийное бедствие не затронуло традиционные места отдыха на Средиземноморском побережье и Стамбул. Кроме того, по его словам, в Турции в это время года отдыхает немного россиян.

"Февраль - низкий сезон на направлении, Турция сейчас не входит даже в тройку самых продаваемых стран. Востребованы в основном Таиланд, Арабские Эмираты. Для сравнения, летом в Турцию из России было 750 рейсов, а сейчас - максимум 150-200", - добавил Горин.

По его словам, бронирования туров идут в обычном режиме для этого времени года.

В ночь на 6 февраля мощные землетрясения в Турции и последовавшие за ними эхо-толчки привели к значительным разрушениям в нескольких провинциях страны, а также на территории соседней Сирии.

По последним данным, жертвами стихийного бедствия в двух странах стали около 5 тыс. человек.