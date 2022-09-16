Uber подверглась хакерской атаке

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Американская Uber Technologies сообщила, что подверглась хакерской атаке и ведет расследование инцидента, в результате которого ей пришлось отключить несколько внутренних систем.

Сотрудники компании в четверг получили сообщение во внутренней системе Slack следующего содержания: "Я объявляю, что я хакер, и что у Uber произошла утечка данных". Хакер также перечислил несколько внутренних баз данных, утверждая, что они были скомпрометированы, сообщило издание New York Times.

Uber затем отключил Slack и несколько других внутренних систем.

Представитель компании в комментарии для NYT сообщил, что Slack-аккаунт одного из сотрудников был взломан, в результате чего хакер получил доступ к другим внутренним системам. Система пересылки сообщений Slack была разработана и принадлежит компании Salesforce Inc.

На данный момент неясно, какие данные попали в руки злоумышленника и скольких человек они затрагивают.

"В настоящее время мы реагируем на инцидент с нарушением кибербезопасности. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами и сообщим дополнительную информацию по мере ее поступления", - сообщила Uber в своем аккаунте в твиттере в четверг вечером.

В 2017 году Uber перечислила $100 тыс. хакерам в качестве залога за нераспространение информации, утекшей в 2016 году. Тогда злоумышленники получили доступ к именам, адресам электронной почты и номерам телефонов 50 млн пользователей и 7 млн водителей на платформе компании.

Котировки акций Uber упали на 2,2% на дополнительных торгах в США в четверг.