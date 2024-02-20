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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Коалиция из 10 стран в ходе операции вывела из строя 34 сервера хакеров LockBit

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Коалиция из 10 стран, которую координировал Европол, в ходе операции против крупной хакерской группировки LockBit вывела из строя 34 сервера и заблокировала около 14 тыс. аккаунтов. Об этом сообщается на сайте полицейской службы ЕС во вторник.

"В рамках борьбы против киберпреступности правоохранительные органы из 10 стран сорвали преступные операции вымогательской группировки LockBit на всех уровнях, значительно навредив ее возможностям и авторитету", - говорится в сообщении Европола.

В коалицию вошли Франция, Германия, Нидерланды, Швеция, Австралия, Канада, Япония, Великобритания, США и Швейцария.

В ходе операции, длившейся несколько месяцев, удалось нарушить работу основной платформы LockBit, а также другую особо важную инфраструктуру хакеров. Были выведены из строя серверы хакеров в Нидерландах, Германии, Финляндии, Франции, Швейцарии, Австралии, США и Великобритании.

Отмечается, что помимо вывода из строя серверов и блокировки аккаунтов в интернете правоохранительные органы также заморозили около 200 счетов с криптовалютой. Вместе с тем по запросу французских судебных органов были арестованы два члена организации в Польше и на Украине. Также по запросу французских и американских властей были выданы три международных ордера на арест и пять обвинительных заключений.

LockBit считается самой распространенной программой-вымогателем по всему миру. Она привела к ущербу, который исчисляется миллиардами евро.

ЕС Евросоюз Европол LockBit
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