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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Министр экономики Белоруссии заявил о развороте на Восток

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Министр экономики Александр Червяков заявил о развороте республики на Восток, рассказывая о ключевых задачах ведомства на 2023 год.

"Во внешней торговле реализуем концепцию "разворота на Восток". Здесь ключевая задача - выстроить оптимальные пути логистики. Также перспективным является использование маршрутов международного транспортного коридора "Север - Юг". Это направление активно развивают Россия, совместно с Ираном, Казахстаном, Азербайджаном. Нам необходимо встроиться в эту работу", - рассказал Червяков в субботу на заседании коллегии Минэкономики, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Министр добавил, что "принципиально важно оперативно завершить переговоры о свободной торговле услугами и инвестициях с нашими ключевыми партнерами - Китаем и СНГ. Задача - выйти на подписание международных договоров уже в этом году. Кроме того, необходимо финализировать работу с Турцией, предельно быстро продвинуться по новому треку с ОАЭ, изучить возможность заключения подобного соглашения с Ираном".

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