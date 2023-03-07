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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

Шесть палестинцев убиты во время рейда израильских военных в Дженине

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере шесть палестинцев погибли, 11 человек получили ранения в результате рейда армии обороны Израиля в городе Дженин на Западном берегу Иордана, сообщает телеканал Аль-Джазира со ссылкой на палестинский Минздрав.

Телеканал отмечает, что в соцсетях опубликовано видео, на котором в город входит колонна израильской военной техники, ее сопровождают боевые вертолеты.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об уничтожении в Дженине "боевика", который в феврале убил на территории Палестинской автономии двух израильских поселенцев.

Как стало известно корреспонденту "Аль-Джазиры" Саре Хайрат, во вторник вечером израильские войска совершили еще один рейд в лагерь беженцев в пригороде палестинского Наблуса.

Ранее девять палестинцев погибли и 97 пострадали в стычках с армией обороны Израиля в Наблусе.

Израиль Палестина
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