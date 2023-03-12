Военные Израиля застрелили открывших по ним огонь трех палестинцев

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Военнослужащие Армии обороны Израиля застрелили в воскресенье трех палестинцев на Западном берегу реки Иордан после того, как те открыли по ним огонь из винтовок, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел утром, еще один палестинец после перестрелки сдался, его арестовали. Израильские военные конфисковали несколько винтовок M16.

С начала этого года не менее 80 палестинцев скончались по итогам столкновений или перестрелок с израильскими военными после активизации рейдов израильтян на Западном берегу реки Иордан.

Рейды стали ответом на серию нападений палестинцев на израильтян в Израиле, с начала года жертвами таких нападений стали порядка 14 человек. Военные Израиля заявляют, что рейды нужны для ликвидации сетей боевиков и предотвращения атак в будущем.