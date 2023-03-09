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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Что случилось этой ночью: четверг, 9 марта

Протесты в Тбилиси, обещание генсека ООН содействовать экспорту удобрений из РФ, антииранские санкции США за нарушение прав женщин

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Тбилиси полиция снова применила слезоточивый газ для разгона митингующих. В течение всей ночи между правоохранительными органами и протестующими происходили стычки. Сотрудники МВД Грузии утром провели задержания участников акции протеста на проспекте Руставели.

- Генсек ООН пообещал содействовать беспрепятственному экспорту российских удобрений. Представитель Антониу Гутерриша добавил, что Генсек ЮНКТАД встретится с высокопоставленными российскими чиновниками для обсуждения этого вопроса.

- США ввели санкции против ряда компаний и чиновников Ирана за нарушение прав женщин. В частности, Минфин США ввел ограничения против высшего командующего иранской армией и одного из лидеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

- Специалисты скорректировали орбиту МКС для возвращения корабля "Союз МС-22" на Землю. Его приземление в беспилотном режиме планируется провести в конце марта 2023 года юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

- Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ на уровне 43,5 млн т. Не изменились и оценки сбора пшеницы - 92 млн т, а также переходящих запасов - 14,39 млн т.

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