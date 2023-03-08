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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Генсек ООН пообещал содействовать беспрепятственному экспорту российских удобрений

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продолжит делать все возможное для устранения препятствий на пути экспорта российских удобрений, заявил в среду представитель генсека ООН Фархан Хак.

"Генеральный секретарь продолжит делать все возможное, чтобы устранить препятствия экспорту российских удобрений", - заявил Хак во время пресс-брифинга

Он также отметил, что Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан проведет встречу с высокопоставленными российскими официальными лицами в Женеве на следующей неделе для обсуждения этого вопроса.

Ранее в среду Гутерриш в ходе визита в Киев призвал продлить "зерновую сделку", срок действия которой истекает 18 марта.

Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного), а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

ООН Антониу Гутерриш Россия Украина
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