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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Грузинская оппозиция проведет новый митинг у здания парламента

Организаторы акции хотят потребовать разъяснений в связи с отзывом из парламента законопроекта об иноагентах

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В Тбилиси гражданские активисты и представители оппозиционных политических партий планируют 9 марта провести новую акцию протеста у здания парламента и потребовать от депутатов разъяснений в связи с отзывом законопроекта об иностранных агентах.

"Нам необходима ясность в связи с отозванным сегодня правящей партией "Грузинская мечта" законопроектом об иноагентах. Простое заявление ничего не значит, так как законопроект принят парламентом в первом чтении, поэтому необходимо провести второе чтение законопроекта и не поддержать его. Только в этом случае законопроект может быть официально отозван", - заявил на брифинге один из лидеров оппозиционной партии "Гирчи" Цотне Коберидзе.

По его словам, митингующие также потребуют освободить 133 задержанных участников протестов 7 и 8 марта у парламента. Он пообещал продолжать уличные акции до полного освобождения всех задержанных.

7 марта законопроект об иностранных агентах, внесенный в парламент партией власти "Грузинская мечта", был принят в первом чтении. После этого лидеры оппозиции призвали своих сторонников выйти на акцию к зданию парламента. Протестующие вступали в стычки с полицейскими, полиция применяла слезоточивый газ и водометы.

В МВД Грузии заявили о попытке радикально настроенных людей ворваться в здание парламента, у здания была повреждена ограда и двери, а в окна залетали бутылки с зажигательной смесью.

После двух дней протестов "Грузинская мечта" и парламентское большинство решили отозвать законопроект об иноагентах и провести широкую разъяснительную кампанию о необходимости его принятия. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили говорил, что принятие законопроекта об иностранных агентах будет способствовать укреплению суверенитета Грузии, будущее которой должно принадлежать патриотам, а не иноагентам.

Грузия Тбилиси Грузинская мечта Гирчи Цотне Коберидзе
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