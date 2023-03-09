Парламент Грузии 9 и 10 марта будет работать в ограниченном режиме

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Парламент Грузии 9 и 10 марта будет работать в ограниченном режиме, поскольку зданию был нанесен ущерб в ходе протестов 7 и 8 марта против принятия законопроекта об иноагентах, сообщил аппарат парламента.

Доступ на территорию парламента будет ограничен по указу спикера, чтобы там можно было описать и возместить ущерб. Доступ будет ограничен для всех посетителей, депутатов и сотрудников аккредитованных СМИ.

"В связи с повреждением инфраструктуры и во избежание возможных рисков для здоровья людей находящихся в здании, пленарные заседания парламента на этой неделе проводиться не будут", - говорится в заявлении.

В МВД Грузии сообщали, что за последние двое суток группа радикально настроенных граждан пыталась ворваться в здание парламента, повредила железные ограждения и решетки на окнах, двери, забрасывала в здание бутылки с зажигательной смесью. Был перевернут полицейский автомобиль. Против протестующих применялись водометы и слезоточивый газ. Были задержаны 133 нарушителя порядка.

После двух дней протестов правящая партия "Грузинская мечта" и парламентское большинство решили отозвать из парламента законопроект об иноагентах, который 7 марта прошел первое чтение. Политики пообещали начать широкую кампанию по разъяснению необходимости принятия этого закона, а также заверили, что Грузия сохранит мир и стабильность и продолжит "достойный" путь к Европе.

8 марта высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что закон об иноагентах в Грузии противоречит цели страны по вступлению в ЕС. По словам Борреля, окончательное принятие закона "может иметь серьезные последствия" для отношений ЕС и Грузии.