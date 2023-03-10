Кремль допустил риск провокаций против Абхазии и Южной Осетии на фоне ситуации в Грузии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Ситуация в Грузии не имеет никакого отношения к России, но вызывает беспокойство, поскольку существуют риски провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии, заявляют в Кремле.

"Риски провокаций, безусловно, есть. Мы с вами знаем то, что ситуация послужила триггером для этих народных волнений, эта ситуация не имеет никакого отношения к Российской Федерации", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают сложившуюся ситуацию в Грузии и считают ли, что существуют риски в отношении Абхазии и Южной Осетии с учетом звучащих призывов о возврате этих территорий.

Законопроект в Грузии, добавил Песков, снят с обсуждения. "Но одновременно с этим мы видим, что чья-то "рука", опять же, нельзя сказать "невидимая рука", она видимая, мы видим, откуда президент Грузии обращается к своему народу, она же не из Грузии обращается к грузинам и грузинкам, а обращается из Америки, вот и чья-то "видимая рука" старательно пытается добавить сюда опять же антироссийский элемент", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

И добавил: "Да, это чревато провокациями, и мы очень внимательно и с большой обеспокоенностью за этим наблюдаем".

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста против закона об иноагентах, в ходе которых произошли столкновения полиции и манифестантов. Утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" отозвала законопроект из парламента. В тот же день, 9 марта, на акции протеста митингующие в Тбилиси потребовали отставки правительства. В пятницу, 10 марта, парламент Грузии на пленарном заседании проголосовал против принятия законопроекта об иностранных агентах, тем самым официально отозвал его.

В ходе акций протеста 7-8 марта были задержаны 133 человека. МВД Грузии 9 марта сообщило, что все задержанные были освобождены. Сообщалось, что почти 60 полицейских пострадали на акциях протеста.