Что случилось этой ночью: вторник, 14 марта

США поставят Австралии пять атомных подлодок, запуск северокорейских ракет, банковские документы партнеров Хантера Байдена

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Австралия приобретет у США до пяти атомных подводных лодок в рамках AUKUS. Поставка первых трех запланирована на начало 2030-х годов.

- КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных, снаряды пролетели порядка 620 км.

- В Брюсселе заявили, что крах SVB не отразится напрямую на финансовой системе ЕС. Однако, как подчеркнул европейский комиссар по экономике Паоло Джентилони, "неопределенность остается очень высокой".

- Палата представителей США запросила банковские документы деловых партнеров сына Джо Байдена. Bank of America обязан предоставить "все финансовые отчеты" за 14-летний период.

- ООН приняла к сведению готовность РФ продлить "зерновую сделку" на 60 дней. В организации отметили, что соглашение положительно повлияло на глобальную продовольственную безопасность - "миллионы тонн зерна попали на мировые рынки".