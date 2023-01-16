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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:06

Российский Су-27 сопроводил самолет ВМС Германии над Балтикой

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российский истребитель сопроводил военный самолет Германии над Балтийским морем, соблюдая международные нормы и без опасного сближения, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ (структура Минобороны России).

Там заявили, что воздушная цель, которая приближалась к госгранице РФ, была обнаружена российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", - говорится в сообщении.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель вернулся на аэродром базирования", - сообщил Национальный центр.

Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено, говорится в сообщении.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства", - заявили российские военные.

Су-27 - российский истребитель четвертого поколения, разработан в ОКБ Сухого. Су-27 входят в состав дежурных сил ПВО.

Минобороны РФ Германия
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