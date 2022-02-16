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Самолеты США и РФ трижды за выходные опасно сближались над Средиземным морем

Самолеты США и РФ трижды за выходные опасно сближались над Средиземным морем
Кабина патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon
Фото: Stocktrek Images via Getty Images

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Самолеты США и РФ в ходе трех отдельных инцидентов в минувшие выходные подлетели слишком близко друг к другу над Средиземным морем. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на Минобороны США.

"Мы передали через дипломатические каналы нашу обеспокоенность российским официальным лицам. Никто не пострадал, но подобные взаимодействия могли бы привести к неверным оценкам и ошибкам, что привели бы к опасным результатам", - цитирует газета капитана ВМС США Майка Кафки.

По данным The Wall Street Journal, инциденты с опасным сближением произошли в международном воздушном пространстве в пятницу и субботу, в них участвовали три российских истребителя Су-35, которые пересекали траектории полетов трех американских разведывательных самолетов P-8A.

В Пентагоне считают два таких инцидента небезопасными, а один – непрофессиональным, отмечает газета. The Wall Street Journal уточняет, что это первые подобные инциденты с участием самолетов США и РФ с 2020 года.

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных.

Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане, сказали в Минобороны.

В Средиземном море на постоянной основе находится российская эскадра. В ее составе – до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщали в пресс-службе Черноморского флота РФ.

Минобороны РФ ВКС РФ США ВМС США

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