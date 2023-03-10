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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Глава Минобороны Молдавии рассказал о переговорах с производителями систем ПВО

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии ведет переговоры с производителями систем ПВО и ищет решения для обеспечения безопасности воздушного пространства страны, сообщил в эфире телеканала JurnalTV молдавский министр обороны Анатолий Носатый.

Военная операция на Украине

"В нынешнем году большая часть средств из бюджета для сферы обороны пойдет на закупку необходимого оборудования для обеспечения оперативных возможностей. Речь идет, в том числе, об обеспечении безопасности воздушного пространства, - сказал он. - Раньше противовоздушная оборона не считалась приоритетом. Теперь мы видим, что через Молдавию несколько раз пролетали российские ракеты, направленные в сторону Западной Украины. Теперь защита воздушного пространства стала насущной необходимостью".

По его словам, "Министерство обороны находится в процессе переговоров с производителями систем ПВО и ищет лучшее для страны предложение по цене и выгоде".

Вместе с тем он признал, что для закупки комплексов ПВО нужно много времени и средств.

"Даже для закупки систем среднего радиуса действия цена для нас является чрезмерной. Речь идет о сотнях миллионов евро и даже о миллиарде евро, если мы хотим получить установки Patriot или С-400. Но даже если бы у нас средства были - готовых к продаже установок систем ПВО нет. Это не так быстро решается, от размещения заказа до получения техники проходит полтора-два года", - объяснил Носатый.

"Наши партнеры рассматривают варианты консолидации действующих систем обороны для обеспечения безопасности континентального масштаба", - добавил он.

Министр также сообщил, что Молдавия "получает технику и помощь, в том числе, через Европейский фонд мира, который в прошлом году выделил Молдове 47 млн евро".

Он отметил, в частности, что из Германии уже поступили первые бронетранспортеры Piranha из партии в 19 машин. Все они будут оборудованы пулеметами и должны использоваться для подготовки к миротворческим миссиям. Согласно подписанному осенью прошлого года соглашению, Германия также предоставит Молдавии беспилотники и другое оборудование.

"Сейчас Берлин направляет военную технику на поддержку обороноспособности Украины. Беспилотники, предназначенные для Молдавии, находятся в процессе производства", - сообщил Носатый.

В Министерство иностранных дел Молдавии несколько раз вызывали российского посла в Кишиневе Олега Васнецова после сообщений о пролетах российских ракет через воздушное пространство Молдавии. Осенью 2022 года из Молдавии в связи с этим был выслан российский дипломат.

Президент Молдавии Майя Санду просила НАТО помочь стране наладить противовоздушную оборону.

Молдавия Минобороны Евросоюз Анатолий Носатый Украина
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