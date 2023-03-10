Глава Минобороны Молдавии рассказал о переговорах с производителями систем ПВО

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии ведет переговоры с производителями систем ПВО и ищет решения для обеспечения безопасности воздушного пространства страны, сообщил в эфире телеканала JurnalTV молдавский министр обороны Анатолий Носатый.

"В нынешнем году большая часть средств из бюджета для сферы обороны пойдет на закупку необходимого оборудования для обеспечения оперативных возможностей. Речь идет, в том числе, об обеспечении безопасности воздушного пространства, - сказал он. - Раньше противовоздушная оборона не считалась приоритетом. Теперь мы видим, что через Молдавию несколько раз пролетали российские ракеты, направленные в сторону Западной Украины. Теперь защита воздушного пространства стала насущной необходимостью".

По его словам, "Министерство обороны находится в процессе переговоров с производителями систем ПВО и ищет лучшее для страны предложение по цене и выгоде".

Вместе с тем он признал, что для закупки комплексов ПВО нужно много времени и средств.

"Даже для закупки систем среднего радиуса действия цена для нас является чрезмерной. Речь идет о сотнях миллионов евро и даже о миллиарде евро, если мы хотим получить установки Patriot или С-400. Но даже если бы у нас средства были - готовых к продаже установок систем ПВО нет. Это не так быстро решается, от размещения заказа до получения техники проходит полтора-два года", - объяснил Носатый.

"Наши партнеры рассматривают варианты консолидации действующих систем обороны для обеспечения безопасности континентального масштаба", - добавил он.

Министр также сообщил, что Молдавия "получает технику и помощь, в том числе, через Европейский фонд мира, который в прошлом году выделил Молдове 47 млн евро".

Он отметил, в частности, что из Германии уже поступили первые бронетранспортеры Piranha из партии в 19 машин. Все они будут оборудованы пулеметами и должны использоваться для подготовки к миротворческим миссиям. Согласно подписанному осенью прошлого года соглашению, Германия также предоставит Молдавии беспилотники и другое оборудование.

"Сейчас Берлин направляет военную технику на поддержку обороноспособности Украины. Беспилотники, предназначенные для Молдавии, находятся в процессе производства", - сообщил Носатый.

В Министерство иностранных дел Молдавии несколько раз вызывали российского посла в Кишиневе Олега Васнецова после сообщений о пролетах российских ракет через воздушное пространство Молдавии. Осенью 2022 года из Молдавии в связи с этим был выслан российский дипломат.

Президент Молдавии Майя Санду просила НАТО помочь стране наладить противовоздушную оборону.