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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Санду в Мюнхене попросила НАТО помочь Молдавии системами ПВО

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду на Мюнхенской конференции по безопасности попросила НАТО о помощи в приобретении систем противовоздушной обороны.

"Самой большой проблемой сейчас для нас является необходимость в ПВО. Это нужно не только для Молдовы, но и для всего региона. И мы просим наших партнеров по НАТО учитывать этот вид помощи, в которой мы срочно нуждаемся", - заявила Санду в субботу в ходе дискуссии, в которой участвовал также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Санду, которую цитирует пресс-служба президента Молдавии, также попросила помощи "в противодействии российской пропаганде".

"На полях" Мюнхенской конференции Санду также встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщила пресс-служба президента Молдавии.

"Мы говорили о проблемах безопасности, с которыми сталкиваемся мы и весь регион, а также об усилиях, предпринимаемых молдавскими властями для укрепления правового государства, модернизации экономики и обеспечения безопасности наших граждан", - сообщила Санду на своей странице в социальных сетях. Она поблагодарила США за "оказываемую Молдавии всестороннюю помощь".

Со своей стороны, Блинкен, согласно сообщению пресс-службы президента Молдавии, похвалил Санду за то, как она "управляет страной в столь сложное время". Он также выразил обеспокоенность в связи с "попытками России дестабилизировать ситуацию в Молдавии" и приветствовал усилия Молдавии в противостоянии этому.

"США будут оказывать и далее поддержку Молдавии для сохранения безопасности, независимости и территориальной целостности страны", - подчеркнул Блинкен.

Молдавия НАТО Майя Санду
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