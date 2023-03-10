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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

В руководстве НАТО пообещали продолжать помогать Молдавии

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - НАТО продолжит сотрудничать с Молдавией для укрепления институциональной и демократической устойчивости республики, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джонэ на встрече в Брюсселе с министром внутренних дел Молдавии Анной Ревенко. Об этом сообщила пресс-служба молдавского МВД.

Джонэ, отметив, что республика сталкивается с широким спектром гибридных угроз, заверил: "НАТО при полном соблюдении конституционных механизмов Республики Молдова продолжит практическое сотрудничество для укрепления институциональной и демократической устойчивости государства".

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности президент Молдавии Майя Санду попросила западных партнеров оказать помощь в приобретении систем ПВО.

"Молдавия должна укреплять свою обороноспособность. Сейчас в приоритете - проекты, которые требуют срочного подхода. И самой большой проблемой сейчас для нас является необходимость в ПВО. Это нужно не только для Молдавии, но и для всего региона. И мы просим наших партнеров по НАТО учитывать этот вид помощи, в которой мы срочно нуждаемся", - заявила Санду.

Согласно Конституции, Молдавия - нейтральная страна. В пользу сохранения нейтралитета высказывается более 60% населения республики, за вступление в НАТО готовы проголосовать около 25%.

НАТО Молдавия Мирча Джонэ Анна Ревенко МВД
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