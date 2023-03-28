Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Глава FTX Банкман-Фрид обвиняется в даче взятки властям Китая

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Главному исполнительному директору обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэму Банкману-Фриду предъявлено новое, 13-е по счету обвинение в даче взятки властям Китая, пишет MarketWatch.

ЭкономикаКриптовалютный карточный домик с фундаментом из обмана. ОбзорКриптовалютный карточный домик с фундаментом из обмана. ОбзорЧитать подробнее

Как следует из судебных документов, в 2021 году бизнесмен перевел криптовалюту на сумму свыше $40 млн на личные счета китайских чиновников с тем, чтобы они разблокировали счета Alameda Research – хедж-фонда для торговли криптовалютой, аффилированного с FTX. На счетах фонда находились криптоактивы на сумму порядка $1 млрд.

Таким образом, по мнению следствия, он нарушил закон о противодействии коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA).

Банкман-Фрид был задержан на Багамах в декабре прошлого года и вскоре был экстрадирован в США. В Штатах ему предъявлены многочисленные обвинения, связанные с крахом FTX. Среди прочего ему инкриминируется сговор с целью мошенничества и незаконное присвоение денежных средств клиентов биржи FTX, в том числе для использования в личных целях.

В настоящее время бизнесмен находится под домашним арестом в доме своих родителей в Калифорнии. Следующее слушание по его делу назначено на четверг.

FTX Alameda Research Сэм Банкман-Фрид Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На акциях протеста в Париже снова начались беспорядки

Первым министром Шотландии избран Хумза Юсаф

Disney начнет трехэтапное сокращение штата на этой неделе

Disney начнет трехэтапное сокращение штата на этой неделе

LME возобновила торги никелем в часы работы азиатских бирж

LME возобновила торги никелем в часы работы азиатских бирж

США и Япония отменят ограничения во взаимных поставках материалов для аккумуляторов

Brent подешевела до $77,8 за баррель после роста котировок накануне

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });