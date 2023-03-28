Глава FTX Банкман-Фрид обвиняется в даче взятки властям Китая

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Главному исполнительному директору обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэму Банкману-Фриду предъявлено новое, 13-е по счету обвинение в даче взятки властям Китая, пишет MarketWatch.

Как следует из судебных документов, в 2021 году бизнесмен перевел криптовалюту на сумму свыше $40 млн на личные счета китайских чиновников с тем, чтобы они разблокировали счета Alameda Research – хедж-фонда для торговли криптовалютой, аффилированного с FTX. На счетах фонда находились криптоактивы на сумму порядка $1 млрд.

Таким образом, по мнению следствия, он нарушил закон о противодействии коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA).

Банкман-Фрид был задержан на Багамах в декабре прошлого года и вскоре был экстрадирован в США. В Штатах ему предъявлены многочисленные обвинения, связанные с крахом FTX. Среди прочего ему инкриминируется сговор с целью мошенничества и незаконное присвоение денежных средств клиентов биржи FTX, в том числе для использования в личных целях.

В настоящее время бизнесмен находится под домашним арестом в доме своих родителей в Калифорнии. Следующее слушание по его делу назначено на четверг.