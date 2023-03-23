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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Премьер-министр Румынии пообещал Молдавии защиту и поддержку в сфере энергетики

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил, что Бухарест делает все, чтобы не допустить "вторжения России в Молдавию". Он сказал это в Кишиневе на совместной пресс-конференции с молдавским премьер-министром Дорином Речаном.

"Сейчас сценарий российского вторжения в Молдавию - не самый актуальный, однако он должен рассматриваться и румынским, и молдавским правительством, чтобы не допустить подобного", - сказал Чукэ.

"Наше совместное сотрудничество в области безопасности энергетики, цифровизации, кибербезопасности направлено на то, чтобы такой сценарий никогда не был реализован на практике", - подчеркнул он.

Премьер Речан согласился с коллегой, отметив при этом, что "не стоит раздувать, когда нет причин".

"Молдавия при поддержке Румынии и других партнеров завоевывает все больше свободы. Обеспечение энергетической безопасности, развитие экономики и повышение устойчивости государственных институтов, сотрудничество по этим направлениям поможет избежать такого сценария", - сказал он.

Речан подчеркнул, что "тесное сотрудничество с Румынией помогает бороться со всеми вызовами, которые могут принести дестабилизацию в Молдове".

Чукэ в этой связи напомнил, что Румыния предложила на европейском уровне ввести санкции в отношении лиц, причастных к попыткам дестабилизации в Молдавии.

"Мы продолжим работу над этим, с правительством Молдовы, со странами и институтами ЕС, чтобы на практике добиться этого", - заявил Чукэ.

Румыния Молдавия Ниолае Чукэ Дорин Речан Евросоюз
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