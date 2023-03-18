Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Более 13 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 13 009 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, госпитализированы за сутки 1 287 человек, это на 15,9% меньше, чем днем ранее.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 29 субъектах РФ, снижение - в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 12 915 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 94.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 32 человека, накануне сообщалось о 35 умерших.

Выздоровели за сутки 12 155 человек, или на 0,05% больше в сравнении с 17 марта, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 493 866 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 396 801 умерший и 21 841 765 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 18 марта 2023 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"ВКонтакте" сообщила о сбое в работе обмена сообщениями у некоторых пользователей

"ВКонтакте" сообщила о сбое в работе обмена сообщениями у некоторых пользователей

Минобороны РФ сообщило о продвижении штурмовых подразделений на авдеевском направлении

В Совфеде заявили, что Путин не может быть подвергнут аресту никакой иностранной властью

В Совфеде заявили, что Путин не может быть подвергнут аресту никакой иностранной властью

Что произошло за день: пятница, 17 марта

Путин назначил и.о. губернатора Смоленской области Василия Анохина

Путин назначил и.о. губернатора Смоленской области Василия Анохина

Песков в связи с выдачей МУС ордера на арест Путина заявил о неприемлемости постановки вопроса

МУС выдал ордер на арест Путина, в МИД РФ заявляют, что решения Гаагского суда не имеют для России правового значения

"Солидарность с гражданским движением в России - Solidarus" признана нежелательной в РФ

Росавиация договорилась о плановом обслуживании российских авиакомпаний в Турции летом

Росавиация договорилась о плановом обслуживании российских авиакомпаний в Турции летом

Генпрокуратура признала нежелательным в РФ "Форум свободных народов постРоссии"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });