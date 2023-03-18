Более 13 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 13 009 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, госпитализированы за сутки 1 287 человек, это на 15,9% меньше, чем днем ранее.

По данным штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 29 субъектах РФ, снижение - в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 12 915 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 94.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 32 человека, накануне сообщалось о 35 умерших.

Выздоровели за сутки 12 155 человек, или на 0,05% больше в сравнении с 17 марта, сказали в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22 493 866 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 396 801 умерший и 21 841 765 выздоровевших.