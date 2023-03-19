Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 марта

Поездка Путина в Мариуполь, землетрясение в Эквадоре, выборы в Казахстане

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших у утру:

- Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь. Он также провел совещание в командном пункте спецоперации в Ростове-на-Дону.

- Более десяти человек стали жертвами землетрясения в Эквадоре. Более 120 получили ранения.

- На химзаводе в подмосковном Долгопрудном произошел пожар. Возгорание потушено, один человек получил ожоги.

- Северная Корея запустила очередную баллистическую ракету. Она пролетела 800 км

- В Казахстане начались парламентские выборы. Закроются участки повсеместно в 20:00 по местному времени.