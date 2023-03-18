На химзаводе в подмосковном Долгопрудном возник пожар
В МЧС сообщили о ликвидации открытого горения
Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Пожар произошел на химзаводе в Подмосковье
"На химическом производстве в Долгопрудном (Московская область) горит емкость с реагентами", сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, добавив, что, по предварительным данным, один человек получил ожоги.
Позднее в пресс-службе ГУ МЧС по региону "Интерфаксу" подтвердили информацию о пожаре.
"По адресу Лихаческий проезд, дом 5, горит емкость с химической жидкостью на площади 50 квадратных метров. Есть один пострадавший", - сказали в пресс-службе.
В 20:38 пожарными объявлена ликвидация открытого горения, добавили в региональном главке МЧС.