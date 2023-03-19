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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Более десяти человек стали жертвами землетрясения в Эквадоре

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Жертвами землетрясения в Эквадоре стали не менее 13 человек, более 120 получили ранения, сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылкой на власти страны.

Толчок магнитудой 6,8 зафиксировала в субботу Геологическая служба США, говорится в сообщении. Эпицентр находился примерно в 80 км от к югу от второго по величине города Эквадора - Гуаякиля.

Операции по спасению оказавшихся под завалами домов людей продолжаются, но они затруднены нарушениями электроснабжения из-за поврежденных линий связи.

Землетрясение серьезно осушалось в граничащих с Эквадором районах Перу, где в результате обрушения дома погибла четырехлетняя девочка.

Эквадор Перу
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