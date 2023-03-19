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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Путин уверен, что торговый оборот РФ с КНР превысит в 2023 году $200 млрд

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что торговый оборот России и Китая преодолеет планку в $200 млрд долларов уже в текущем году.

"Одним из наших приоритетов является торгово-экономическое партнёрство. По итогам 2022 года и без того солидный двусторонний товарооборот удвоился и достиг 185 миллиардов долларов. Это - новый рекорд. И у нас есть все основания полагать, что поставленная нами с Председателем Си Цзиньпином планка в 200 миллиардов долларов будет превышена не в 2024-м, а уже в нынешнем году", - написал Путин в статье "Россия и Китай - партнерство, устремленное в будущее", опубликованной в "Жэньминь Жибао".

При этом, как отмечает российский президент, важно, что "во взаимной торговле растет доля расчетов в национальных валютах, и наши отношения становятся все более суверенными".

Путин также отметил, что Москва и Пекин "активно продвигают такие демократические многосторонние структуры, как ШОС и БРИКС, которые становятся все более авторитетными и влиятельными, обретают новых партнеров и друзей".

"Этой же цели служит работа по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и инициативы "Один пояс. Один путь", - подчеркнул президент РФ.

Россия Китай Владимир Путин Си Цзиньпин
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