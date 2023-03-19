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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Путин заявил, что РФ открыта к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине и признательна КНР за ее взвешенную позицию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса", - написал глава российского государства в статье "Россия и Китай - партнерство, устремленное в будущее" в газете "Жэньмин жибао" к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

"Признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин. Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса", - отметил Путин.

По его словам, Россия, как и Китай, выступает за неукоснительное соблюдение устава ООН и уважение норм международного права.

"Привержены принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО. Глубоко обеспокоены безответственными и просто опасными действиями, способными подорвать глобальную ядерную безопасность. Не приемлем нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены", - добавил президент РФ.

Россия Китай Украина Владимир Путин Си Цзиньпин
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