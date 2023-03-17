В ЕС звучат предложения разрешить закупку боеприпасов для Украины за пределами союза

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Ряд стран ЕС желают приобретать боеприпасы для Украины за пределами блока, если Евросоюз не сможет их производить достаточно много и быстро на своих предприятиях, сообщает в пятницу Euractiv.

"Некоторые страны-члены ЕС хотят, чтобы им позволили приобретать боеприпасы для Украины вне пределов союза, если Европа не может производить их у себя и быстро", - информирует портал.

"Мы не знаем, сможет ли европейская промышленность удовлетворить нужды. Если она не сможет сделать это быстро, в крупных объемах, нам следует получить разрешение работать с зарубежными странами", - приводит Euractiv слова неназванного дипломата ЕС.

В частности, в таком случае речь может идти о США и Южной Корее.

На прошлой неделе министры обороны стран ЕС достигли соглашения, что 1 млрд евро из Европейского фонда мира (EPF) пойдет на поставки боеприпасов Украине из имеющихся арсеналов. Однако три неназванных дипломата ЕС сообщили Euractiv, что продолжаются дискуссии по поводу того, как использовать еще 1 млрд евро.

В пятницу переговоры о совместных закупках ЕС боеприпасов для Украины продолжатся. Однако вопросы того, могут ли страны Евросоюза закупать боеприпасы у сторонних стран, и какая часть общих средств может поступить на это, остаются неурегулированными. Также пока неясно, кто должен нести ответственность за совместные закупки – Европейское оборонное агентство или конкретная страна.

По данным портала, ранее Польша, Нидерланды, страны Балтии указывали, что поставки Киеву боеприпасов могут задержаться еще сильнее из-за нехватки промышленных мощностей в Европе. Однако Франция, Греция и Кипр настаивали, чтобы в этой ситуации ЕС направлял средства лишь военно-промышленному комплексу в странах блока.

Власти ЕС ранее идентифицировали 15 предприятий в 11 странах союза, которые могут производить снаряды калибра 155 мм, и пять производителей 152-миллиметровых снарядов советской эпохи. В настоящий момент член Еврокомиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон совершает поездку по странам, способным нарастить военное производство: он побывал в Болгарии и позднее должен отправиться в Словакию, Чехию, Польшу, Францию и Румынию.

20 марта, как ожидается, главы МИД и Минобороны стран блока одобрят планы поставок боеприпасов Киеву. Окончательное одобрение они должны получить на саммите ЕС 23 - 24 марта.