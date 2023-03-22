С заходом солнца у мусульман начнется рамадан

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В среду с заходом солнца мусульмане встретят в мечетях начало священного исламского месяца рамадан. На протяжении ближайших 30 дней от рассвета до заката они будут воздерживаться от еды и питья.

Мусульмане верят, что любое благодеяние в этом месяце воздается от Всевышнего в 700 раз больше, чем в другом, так же и грехи, совершенные во время рамадана, превышают совершенные в другое время. В последние дни поста положено раздавать очистительную милостыню, что обязательно для каждого мусульманина, который не испытывает нужду.

Помимо времени духовного очищения и совершенствования, рамадан - это память об откровении, поскольку мусульмане верят, что в ночь на 27-е число священного месяца Мухаммеду началось ниспослание Корана.

Окончание рамадана знаменует Ураза-байрам - праздник разговения, который продлится три дня. В этом году он приходится на 21 апреля.