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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

С заходом солнца у мусульман начнется рамадан

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В среду с заходом солнца мусульмане встретят в мечетях начало священного исламского месяца рамадан. На протяжении ближайших 30 дней от рассвета до заката они будут воздерживаться от еды и питья.

Мусульмане верят, что любое благодеяние в этом месяце воздается от Всевышнего в 700 раз больше, чем в другом, так же и грехи, совершенные во время рамадана, превышают совершенные в другое время. В последние дни поста положено раздавать очистительную милостыню, что обязательно для каждого мусульманина, который не испытывает нужду.

Помимо времени духовного очищения и совершенствования, рамадан - это память об откровении, поскольку мусульмане верят, что в ночь на 27-е число священного месяца Мухаммеду началось ниспослание Корана.

Окончание рамадана знаменует Ураза-байрам - праздник разговения, который продлится три дня. В этом году он приходится на 21 апреля.

Ислам Рамадан
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