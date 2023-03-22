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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в новой Москве

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Двое взрослых и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в новой Москве, сообщает столичная прокуратура в среду.

"Ночью 21 марта в частном жилом доме в поселении Вороновское в новой Москве произошел пожар. После ликвидации возгорания в квартире обнаружены тела четверых людей, в том числе двух малолетних - 3-летнего мальчика и 4-летней девочки", - сообщили в надзорном ведомстве.

Там добавили, что причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

"Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки контролируются прокуратурой", - подчеркнули в ведомстве.

Заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Александр Алисов координирует работу правоохранительных органов и специальных служб на месте пожара, добавили в прокуратуре.

Новая Москва
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