КНДР сообщила о запуске двух ракет средней дальности

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Северная Корея во вторник запустила две баллистические ракеты класса "земля-земля" в ходе демонстрационных стрельб, сообщает ЦТАК.

Согласно агентству, ракетное подразделение вооруженных сил Северной Кореи запустило ракеты средней дальности во вторник в Чангене (провинция Южный Хванхэ).

Пхеньян заявил, что он "обязательно уничтожит врага" в случае боя.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила утром во вторник две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Согласно данным южнокорейских военных, запуск был произведен из района Чанген в провинции Южный Хванхэ между 7:41 и 7:51 утра (01:41 и 01:51 МСК). Ракеты пролетели расстояние около 620 км.

В понедельник Сеул и Вашингтон начали военные учения Freedom Shield.

Пхеньян осудил учения как репетицию агрессивной войны против него.