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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

В Сеуле заявили, что КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Северная Корея осуществила испытательный пуск крылатых ракет в сторону Японского моря, сообщает в среду агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

По их данным, пуск "нескольких" крылатых ракет был произведен недалеко от прибрежного города Хамхын.

Агентство Associated Press со своей стороны отмечает, что это уже четвертое испытание оружия, которое Пхеньян проводит с того момента, как США и Южная Корея начали военные учения на прошлой неделе.

КНДР ранее предупреждала, что примет практические меры военного сдерживания в ответ на совместные военные учения США и Южной Кореи Freedom Shield, которые стартовали 13 марта.

Как сообщалось, 16 марта Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17". Это произошло после запуска 14 марта двух баллистических ракет малой дальности. 13 марта КНДР сообщила о пуске двух стратегических крылатых ракет с подводной лодки.

Кроме того, 20 марта Северная Корея заявила, что в выходные провела учения, имитирующие тактическую ядерную контратаку.

Южная Корея КНДР
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