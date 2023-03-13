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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:16

КНДР произвела испытательный пуск ракеты с восточного побережья

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Власти КНДР совершили испытательный пуск ракеты с подводной лодки, сообщает информагентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

По их данным, ракету запустили в районе города Синпхо, расположенном на восточном побережье Северной Кореи.

Тип запущенной ракеты пока не установлен.

В свою очередь Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военнослужащие провели пуск двух стратегических крылатых ракет с подводной лодки.

"С подводной лодки (...) задействованной для проведения учений, из акватории Японского моря запустили две стратегические крылатые ракеты", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что испытание прошло успешно.

"Ренхап" напоминает, что испытание прошло накануне совместных военных учений США и Южной Кореи Freedom Shield, которые стартуют в понедельник.

Ранее ЦТАК сообщило, что власти КНДР пообещали принять практические меры военного сдерживания в ответ на учения Freedom Shield. Соответствующее решение приняли на расширенном заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, прошедшем под председательством северокорейского лидера Ким Чен Ына.

КНДР Ким Чен Ын
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